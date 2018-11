UFFICIALE: Pro Piacenza, esonerato Giannichedda

Fonte: new.propiacenza.it

Il Pro Piacenza comunica di aver sollevato Giuliano Giannichedda e Antonello Mattei rispettivamente dall’incarico di allenatore della prima squadra e secondo allenatore. La società ringrazia entrambi per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, serietà e dedizione, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.