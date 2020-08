ufficiale Pro Sesto, confermato Andrea Bosco anche per la nuova stagione

Con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali la Pro Sesto ha ufficializzato la conferma di Andrea Bosco anche per la prossima stagione. Il difensore classe 1995 ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Sono contentissimo di proseguire questa avventura a Sesto San Giovanni con questa fantstica società. Non vedevo l'ora di iniziare con i vecchi e nuovi compagni, anche quest'anno daremo il massimo partita dopo partita per arrivare all'obiettivo salvezza in serie C".