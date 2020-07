ufficiale Pro Sesto, rinnova il tecnico Parravicini fino al giugno 2021

Con una nota la Pro Sesto, formazione neo promossa in Serie C, ha comunicato il rinnovo contrattuale anche per la stagione 2020/2021 del tecnico Francesco Parravicini. "Sono molto contento di questo accordo - spiega lo stesso allenatore ai canali ufficiali del club -, proseguiamo insieme un lavoro iniziato da tempo. Sono contentissimo di continuare qui, da ragazzo sono cresciuto a Sesto San Giovanni ed è una grandissima soddisfazione. Devo ringraziare i tifosi, anche nei momenti di difficoltà hanno capito il momento, perché hanno compreso che la squadra in campo dava tutto. In questo successo c'è tanto del loro apporto".