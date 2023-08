ufficiale Pro Sesto, risoluzione consensuale per Mattia Corradi

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:03 Serie C

Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il centrocampista classe 1990 Mattia Corradi.

La Società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso in maglia biancoceleste e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.