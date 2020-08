ufficiale Pro Vercelli, Secondo passa la mano. Subentra l'ex Gozzano Casella

"Nei giorni scorsi ho iscritto la squadra per l’ultima volta la squadra. Ho provveduto alla fideiussione ed ho ceduto il 100% delle quote ed ho rassegnato insieme, agli altri componenti del CDA, le dimissioni. Sono state cedute le mie quote e si sono dimessi Saggia e Fabrizio Rizzi per cedere il passo ai nuovi acquirenti. Sono una società seria. L’avvocato Casella sarà la Pro e sarà il nuovo direttore sportivo. Voglio augurare il meglio a loro ed alla Pro, oggi sarà lui la star vera. Sarò sempre un grande tifoso della Pro e delle bianche casacche": con queste parole pronunciate in conferenza stampa (e riprese dal sito magicapro.it), Massimo Secondo annuncia l'addio alla Pro Vercelli, passata nelle mani dell'ex Gozzano Alex Casella.