UFFICIALE: Racing Fondi, poker di arrivi nel Lazio

Daniele Paparusso

Poker di arrivi in casa Racing Fondi. Con una nota ufficiale, il club laziale comunica di aver raggiunto in data odierna l'accordo per l'acquisizione del difensore Tommaso Ghinassi, dell'esterno sinistro Daniele Paparusso e dei più offensivi esterni Flavio Lazzari e Federico Serra.