UFFICIALE: Ravenna, arriva l'attaccante Marzeglia

Fonte: ufficio stampa Ravenna

Il Ravenna FC 1913 rende noto di avere ingaggiato l’attaccante Adriano Marzeglia. Nato a Milano il 7 marzo 1986, il bomber si è svincolato dal Rezzato, matricola della serie D, in cui ha giocato la prima parte di stagione collezionando 13 presenze in campionato e due reti.

Marzeglia, che in carriera vanta 4 campionati vinti - in Prima Divisione Lega Pro a Gallipoli (2008/09), in Eccellenza a San Benedetto del Tronto (2009/10) e a Martinafranca (2010/11) e in D a Piacenza (2015/16) in un’annata record per il club emiliano (96 punti fatti in 38 partite) e per l’attaccante, che ha chiuso con 23 gol in 39 presenze, comprese quelle in Poule Scudetto - ha firmato col Ravenna un contratto fino al 30 giugno 2018 e indosserà la maglia numero 29.

Oltre alle vittorie e all’esperienza, Marzeglia porta in dote alla società giallorossa oltre 240 partite di campionato disputate tra Lega Pro nelle sue varie denominazioni (la stagione scorsa era al Renate dove ha chiuso col primato personale di reti in categoria: 9) e Serie D e un bottino di 88 reti. Nel suo curriculum anche un’esperienza in Seconda Divisione (la serie B belga) con l’Anversa.