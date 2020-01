UFFICIALE: Ravenna, dal Parma arriva Cauz in prestito fino a giugno

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato che, Cristian Cauz dopo la risoluzione del prestito con il Trapani, sarebbe diventato un nuovo giocatore del Ravenna . Un trasferimento per il giocatore di proprietà del Parma che è appena divenuto ufficiale. Cauz dunque rimarrà in prestito in Romagna fino al termine della stagione in corso. Per il ragazzo classe 1996 maglia numero 34