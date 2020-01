Con una nota ufficiale, il Ravenna comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’esterno destro Eyob Zambataro, classe ’98 che che arriva in prestito dall’Atalanta fino al termine della stagione. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha vissuto due stagioni nei professionisti tra le file del Padova, la prima culminata con la promozione in Serie B e la scorsa in serie cadetta dove ha collezionato 11 presenze.

Congiuntamente, è reso noto anche l'arrivo in giallorosso del difensore Nebil Caidi, al Picerno nella prima parte di stagione. Acquisto dei romagnoli a titolo definitivo.