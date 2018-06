UFFICIALE: Ravenna, interrotto il rapporto col dg Screpis

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Società comunica che dopo due stagioni ricche di soddisfazioni, culminate con la vittoria del campionato 2016/17, si interrompe il rapporto di collaborazione con il Direttore Tecnico Giorgio Screpis. Al Signor Screpis vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta e per l’impegno professionale, augurando allo stesso le migliori fortune per proseguimento della carriera.