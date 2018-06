UFFICIALE: Ravenna, Luciano Foschi nuovo tecnico

Con una nota il Ravenna ha annunciato la nomina di Luciano Foschi come nuovo tecnico della prima squadra. “Ravenna è una piazza storica con un pubblico eccezionale – ha confessato Foschi alla firma del contratto – Era una sfida cui non potevo rinunciare e che affronto con un entusiasmo da vendere. L’incontro col presidente Brunelli e il ds Sabbadini è stato decisivo per renderci conto di come molte delle nostre idee siano condivise. E’ stato dunque il primo passo per impostare un progetto per il quale siamo già al lavoro”.

Ecco il primo tassello del #RavennaFC che verrà: ufficializzato l'ingaggio di Luciano Foschi per la panchina giallorossa #SerieC https://t.co/6yMJz0IoJk — RavennaFootballClub (@RavennaFC) 4 giugno 2018