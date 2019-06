© foto di Alessandro Brunelli

Rinnovo in casa Ravenna. Il club romagnolo con una nota ha ufficializzato il prolungamento biennale di Salvatore Papa, centrocampista classe 1990. “Ho sempre detto che la mia priorità era di rimanere a Ravenna - ha spiegato il giocatore -, era l’obbiettivo anche della società ed abbiamo trovato un accordo che mi terrà in giallorosso per altre due stagioni. Ovviamente non posso che essere felicissimo di questo. Pensando all’anno prossimo, si riparte con lo stesso spirito combattivo della scorsa stagione, l’augurio sia a livello di collettivo che personale è quello di ripetere quanto di buono fatto in questo campionato, sappiamo che non sarà facile ma ci faremo trovare preparati!”