UFFICIALE: Ravenna, tesserato lo svincolato Ballardini

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Attraverso una nota ufficiale, il Ravenna comunica che è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento di Erik Amedeo Ballardini, attualmente svincolato. Il centrale, classe '95, è già a disposizione dell’allenatore che valuterà se convocarlo già per la partita di domenica in casa contro la Triestina.