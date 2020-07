ufficiale Reggiana, Cattani è il nuovo direttore generale granata

Attraverso una nota ufficiale, la Reggiana comunica di aver affidato il ruolo di Dg a Vittorio Cattani, che, come deliberato dal CdA che si è tenuto ieri, manterrà anche la guida del vivaio granata in qualità di Responsabile del Settore Giovanile.

"Sono molto attuali le sensazioni che ho vissuto all’inizio della passata stagione quando ho fatto ingresso nella famiglia granata. Si rinnovano forti il mio entusiasmo e la voglia di mettere a disposizione della società il bagaglio d’esperienza maturato in questi anni. Proseguo il mio percorso nello staff dirigenziale della Reggiana con la voglia di crescere insieme al club, ringraziandolo per la fiducia nell’avermi affidato questo prestigioso incarico in un momento storico decisivo. In queste ore le nostre attenzioni e le nostre energie sono tutte rivolte a mister Alvini e alla squadra, che si apprestano a farci vivere un importante finale di stagione e ai quali diamo il nostro forte sostegno", queste le parole del direttore dopo l'annuncio.