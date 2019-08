© foto di Federico De Luca

La Reggiana ha ufficializzato sui propri canali social il ritorno del difensore centrale Andrea Costa, classe ‘86, che ieri si era svincolato dal Benevento. Per il giocatore si tratta di un ritorno in granata essendo cresciuto nelle giovanili del club e avendo esordito – nell’allora C1 – con gli emiliani fra i professionisti collezionando 16 presenze (con un gol all’attivo) in un anno e mezzo prima di essere ceduto al Bologna. Il giocatore ha firmato un contratto triennale e vestirà la maglia numero 15.