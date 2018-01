UFFICIALE: Reggiana, dallo Spezia arriva Vignali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Reggiana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Vignali dallo Spezia Calcio.

Luca Vignali, classe 1996, arriva con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018.

Luca, centrocampista, è cresciuto nelle giovanili dello Spezia ed ha esordito in prima squadra il 1 febbraio 2016. In 3 stagioni ha collezionato 50 presenze in Serie B mettendo a segno 1 rete.

Da parte di Reggiana un grande in bocca al lupo a Luca per la sua avventura in granata.