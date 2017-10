UFFICIALE: Reggiana, Philipakos nuovo amministratore delegato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Reggiana, tramite i propri organi ufficiali, ha annunciato Ted Philipakos come Amministratore Delegato del club fino al termine della stagione sportiva 2017/2018. Philipakos, trentaseienne greco-americano con origini a New York e Atene, recentemente è stato Amministratore Delegato del Venezia FC. Prima di arrivare in Italia, Philipakos era un agente di giocatori che lavorava negli Stati Uniti e in Europa, oltre che professore presso la New York University, la St. John’s University e la Adelphi University.