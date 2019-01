Fonte: reggina1914.it

La Reggina comunica l’ottavo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Alessandro Farroni, 21 anni. Il portiere arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2021.

“Per me oggi è una grande giornata, Reggio Calabria è una piazza importante, per me è un onore essere qui. Ringrazio il direttore Taibi che mi ha dato questa opportunità”, ha detto il nuovo giocatore della Reggina dopo la firma.

Farroni è nato a Spoleto, è un classe 1997. Calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile del Perugia. Nella sua breve ma intensa carriera ha difeso i pali del Foligno e del L’Aquila. Nella prima parte di questa stagione, Farroni ha giocato a Matera, dove ha collezionato 17 presenze nel campionato di Serie C.