© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La Reggina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a Massimo Drago che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020.

Nel suo staff mister Drago avrà come vice Giuseppe Galluzzo e Andrea Nocera come preparatore atletico. A mister Drago e al suo staff, da parte di tutta la Reggina, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere.