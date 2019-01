UFFICIALE: Reggina, preso Bellomo a titolo definitivo dalla Salernitana

© foto di Federico Gaetano

La Reggina comunica il secondo colpo dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Nicola Bellomo, 27 anni. Il centrocampista arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2020 con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie B.