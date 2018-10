UFFICIALE: Reggina, tesserato il portiere Licastro

A margine della conferenza stampa, Steven Zhang, neo presidente dell'Inter, parla anche ai microfoni di Rai Sport delle sue ambizioni e dei suoi progetti per il club nerazzurro. Che emozioni provi? "Mi sento orgoglioso e onorato di poter proseguire in quest'avventura iniziata...

Ancelotti: "Battere la Juve straordinario ma non impossibile"

Non solo Paquetà: il Milan vuole anche Lincoln del Flamengo

Ancelotti: "Il confronto con Sarri qui non mi ha mai infastidito"

Parma, D'Aversa: "Atalanta in ripresa, classifica non rispecchia valore"

Roma, Baldissoni: "Bilancio record per noi. Squadra B? L'anno prossimo"

Mazzarri: "Grande Torino patrimonio intoccabile come Coppi e Bartali"

Inter, Zhang: “Io presidente troppo giovane? Come Musk e Zuckerberg”

Allegri: "Non mi paragonate ad Ancelotti, ho perso due finali"

Roma, Under vale 50 milioni: mezza Europa pronta all'offerta

Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

TOP NEWS Ore 20 - Roma, asta per Under. Allan convocato da Tite

Micciché: "Fiducia in Gravina, non volevamo creare spaccature"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy