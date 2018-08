UFFICIALE: Reggina, tesserato l'attaccante esterno Sandomenico

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

La Reggina ha comunicato di aver raggiunto l’accordo su base annuale con l'attaccante esterno Salvatore Sandomenico (classe ’90), il quale vanta 214 presenze in serie C con le maglie di Arzanese, Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa e Teramo. Nella propria carriera Sandomenico ha realizzato 75 reti, raggiungendo la doppia cifra in tre occasioni.