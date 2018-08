UFFICIALE: Reggio Audace, dall'Inter arriva Bardeggia

Marco Borriello riparte da Ibiza. Ve l’abbiamo raccontato. Contratto biennale da calciatore. Poi un futuro da dirigente, sempre all’intero della società spagnola. Il progetto prevede infatti che Borriello entri a far parte del Consiglio D’Amministrazione della società per costruirsi...

TMW - Borriello-UD Ibiza, calciatore ma non solo: sarà azionista e dirigente

Siviglia, avviati i contatti per Portu in attesa dell'affare Mariano Diaz

Campionati in Europa: Slovenia, Maribor già a +5

Borussia Dortmund, Alcacer in prestito con diritto dal Barça

Campionati in Europa: Turchia, Alanyaspor ancora a secco

Campionati in Europa: Ucraina, Oleksandria primo con lo Shakhtar

Real Madrid, rinnovato interesse per Sterling. Ma il City non lo cede

Olympique Marsiglia, Germain in uscita: due club interessati

Marsiglia, Abdennour può tornare in Spagna: due club sul tunisino

Crisi United, il club guarda oltre. In arrivo il rinnovo di De Gea

Arsenal, intesa in arrivo con Adidas: sarà terzo club più pagato al mondo

Inghilterra, Cahill lascia la Nazionale: "E' il momento giusto per dire stop"

Possibile futuro in Svizzera per Fabbrini: ci pensa il Grasshopper

Hertha Berlino, arriva Luckassen in prestito dal PSV

Levante, Ivan Lopez in prestito al Gimnastic de Tarragona

L’attaccante classe 2000, arrivato in prestito dall’Inter dopo una stagione con 15 presenze e 3 reti nel San Marino, è sbarcato in città 🔥🇱🇻

Attraverso una nota ufficiale, la Reggio Audace comunica l'arrivo di un rinforzo in attacco: vestirà la maglia granata Giordano Bardeggia , classe 2000 arrivato in prestito dall' Inter .

