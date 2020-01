UFFICIALE: Renate, arriva Crosta. Stucchi saluta a va alla Tritium

Fonte: www.acrenate.it

© foto di Federico Gaetano

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo (30 giugno 2020) dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Crosta. L'estremo difensore classe 1998 ha già debuttato in Serie A con gli isolani (3 presenze complessive), mentre nel corso della prima parte di stagione ha difeso i pali dell'Olbia - nostro prossimo avversario - collezionando 12 presenze in campionato.

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (30 giugno 2020) alla A.S.D. Tritium 1908, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Stucchi. Il portiere nerazzurro classe 2000, vincitore del campionato di Serie D ’18/19 con la maglia della Pergolettese, nel corso della presente stagione ha collezionato una presenza nella Coppa Italia di Serie C. A Simone va il nostro in bocca al lupo per il prosieguo dell’annata sportiva.