ufficiale Renate, arriva il portiere Gemello in prestito dal Torino

La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Gemello. Nato a Savigliano (CN) il 3 luglio 2000, è uno dei portieri più quotati della sua annata. Dopo aver difeso i pali granata fino alla categoria Primavera (2018/2019, vittoria in Supercoppa Italiana), nella scorsa stagione il 20enne estremo difensore ha esordito in Serie C con la maglia della Fermana, con cui ha totalizzato 12 presenze stagionali. A Luca, che si è legato al club brianzolo fino al 30 giugno 2021, va il nostro caloroso benvenuto.