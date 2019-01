UFFICIALE: Renate, arriva il portiere Tarolli dal Foggia

Fonte: www.acrenate.it

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Foggia Calcio 1920 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Tarolli. Estremo difensore, classe 1997, approda in nerazzurro dopo aver difeso i pali della Virtus Francavilla (7 presenze in campionato) nei primi sei mesi della corrente stagione sportiva. Il 21enne foggiano, nello scorso campionato ha esordito in Serie B con i “satanelli”, collezionando 6 presenze.

A Stefano, che prende il posto di Andrea Romagnoli, va il nostro benvenuto, ed un caloroso in bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!