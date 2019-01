UFFICIALE: Renate, arriva l'attaccante Vassallo dal Bologna

Fonte: ufficio stampa Renate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna F.C. 1909 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Vassallo. Attaccante esterno classe 1997, approda in Brianza dopo aver giocato la prima metà di stagione al Catania (13 presenze, 1 gol). Il 21enne milanese, cresciuto nel settore giovanile del Milan ma ora di proprietà del club felsineo, vanta altre 30 presenze (5 gol) in categoria, accumulate nel campionato 2017/2018 con la maglia della Carrarese.

Ad Andrea va il nostro benvenuto, ed un caloroso in bocca al lupo per questa avventura in nerazzurro!