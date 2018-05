UFFICIALE: Renate, capitan Malgrati ai saluti dopo 111 presenze

Fonte: http://www.acrenate.it/

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo 111 partite con questi colori, Andrea Malgrati non vestirà più l’uniforme delle pantere nel campionato 2018/2019. Difensore centrale classe 1983, capitano e fondamentale leader all’interno dello spogliatoio, nella stagione corrente ha collezionato 12 presenze, facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa da mister Cevoli. L’intera società A.C. Renate desidera ringraziare “Malgra” per l’enorme contributo alla causa nerazzurra, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo di carriera.