Il Renate ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dal Genoa l diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Quaini (classe 1998), il quale approda in nerazzurro dopo la non fortunata esperienza al Pro Piacenza nei primi sei mesi di questa stagione. Per il giovane si tratta del terzo club di Serie C dopo le 27 presenze accumulate nello scorso campionato al Racing Fondi.