UFFICIALE: Renate, Diana nuovo allenatore. Adamo sarà il vice

© foto di Giuseppe Scialla

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica che il Sig. Aimo Diana sarà la guida tecnica del club nerazzurro per il prosieguo della stagione sportiva 2018/2019. Lunghissima e di alto profilo la carriera da giocatore, con quasi 500 presenze tra Serie A e Serie B e 13 apparizioni in nazionale, quindi il nuovo percorso da allenatore, partendo dal settore giovanile della Feralpisalò, con cui ha poi esordito in Prima Squadra nella stagione 2015/2016. Nel suo recente passato anche le esperienze a Melfi (2016/2017) e Sicula Leonzio, club che il nuovo allenatore nerazzurro ha condotto ai playoff al primo anno tra i Pro.

Ad Aimo, che si avvarrà della collaborazione di Gioacchino Adamo (allenatore in seconda) e di tutto lo staff già presente dal raduno, va il nostro sentito in bocca al lupo per questa nuova esperienza sulla panchina delle pantere nerazzurre!