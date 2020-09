ufficiale Renate, Emiliano Bonazzoli entra nello staff tecnico di mister Diana

vedi letture

Innesto nello staff tecnico del Renate. L'ex attaccante Emiliano Bonazzoli entra a far parte della squadra di mister Aimo Diana. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Novità nello staff tecnico nerazzurro guidato da Mister Aimo Diana, già composto da Gioacchino Adamo (allenatore in 2^), Maurizio Monguzzi (preparatore dei portieri) e dal Prof. Esteban Anitua (preparatore atletico). Emiliano Bonazzoli è diventato un collaboratore tecnico delle pantere nerazzurre, con un “occhio di riguardo” per gli attaccanti. Dopo una lunga e prolifica carriera (90 gol tra Serie A e Serie B), nel 2016 intraprende il percorso da allenatore, che lo ha portato nelle ultime due stagioni a vivere il calcio femminile di Serie A sulle panchine di Chievo Verona Valpo ed Hellas Verona Women. Ad Emiliano va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa esperienza in nerazzurro.".