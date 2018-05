UFFICIALE: Renate, non solo Malgrati. Altri dieci salutano il club

Fonte: http://www.acrenate.it/

Fine stagione, tempo di saluti in casa A.C. Renate. La rosa per il campionato 2018/2019 è logicamente in fase di costruzione, ma le prime certezze ci sono, e sono rappresentate dai giocatori che sicuramente non vestiranno nerazzurro nella nona avventura consecutiva tra i Pro. Stiamo parlando di Stefano Antezza, Manuel De Luca, Enrico De Micheli, Michele Di Gregorio, Jacopo Ferri, Giovanni Fietta, Davide Savi, Jacopo Scaccabarozzi, Giuseppe Ungaro e Federico Damiàn Zanetti. A tutti loro va il nostro caloroso ringraziamento per la straordinaria stagione appena conclusasi, la migliore nella storia del Club, oltre ad un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle rispettive carriere.