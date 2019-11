Fonte: www.acrenate.it

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Marcello Possenti. Il difensore bergamasco classe 1992, fin qui uno dei più utilizzati in stagione (15 presenze ed 1 gol tra campionato e Coppa Italia), ha siglato un'estensione di contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2022.