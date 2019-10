© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La società A.C. Renate 1947 S.r.L., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Dario Teso. Il difensore centrale classe 1985, capace di collezionare 117 presenze (3 reti) in cinque stagioni con la casacca nerazzurra, ha siglato un'estensione di contratto che lo legherà al club brianzolo fino al 30 giugno 2021.