UFFICIALE: Renate, risoluzione consensuale con Roberto Cevoli

La società A.C. Renate 1947 S.r.l., in data odierna comunica che il contratto in essere con il tecnico Roberto Cevoli (scadenza il 30 giugno 2019) è stato consensualmente risolto. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto sulla panchina nerazzurra, che ci ha permesso di raggiungere i migliori risultati di sempre nella storia del club, oltre ad un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo di carriera.