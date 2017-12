UFFICIALE: Renate, risoluzione contrattuale per Makinen

Fonte: http://www.acrenate.it/

La società A.C. Renate 1947 S.rl., in data odierna comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il centrocampista finlandese Thomas Mikael Mäkinen. Il club, nell’augurare al giocatore le migliori fortune per il proseguo della sua carriera professionale, lo ringrazia per la grande dedizione dimostrata in questi dieci mesi di avventura con le pantere nerazzurre.