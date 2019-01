© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il Renate ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver aggiunto all'organico della Prima Squadra il calciatore Francesco Li Gotti. Il laterale mancino classe 1997, dopo essersi svincolato dalla Giana Erminio allo scadere del mercato estivo, in questi mesi è rimasto aggregato al Novara, club in cui ha militato a livello giovanile dopo il passaggio dall'Inter. Per lui contratto fino al 30 giugno prossimo.