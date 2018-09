UFFICIALE: Rieti, biennale per il centrocampista Lukinga

Il Rieti ha comunicato di aver sottoscritto un contratto biennale col centrocampista belga Marlon Lukinga (classe 1998). Calcisticamente il giocatore si è formato nel Royal Excel Mouscron dove inizialmente è stato impiegato come attaccante. Trenta gol in due stagioni ed ecco muoversi il Brugge che lo vuole con sé inserendolo nella formazione under 17. A causa di un infortunio è costretto a saltare la “Viareggio Cup”, ma in compenso entra nel giro della nazionale congolese dopo uno stage formativo svolto nella stagione scorsa.