UFFICIALE: Rieti, biennale per il centrocampista Marchi

Il Rieti ha comunicato di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Marchi (classe 1989), il quale ha sottoscritto un contratto biennale con il club.

Per lui in questa stagione 18 apparizioni nel Girone B di Serie C, con la maglia del Vis Pesaro, nelle quali ha messo a referto 2 assist per i compagni giocando 863 minuti in totale.