UFFICIALE: Rieti, Capuano nuovo allenatore. Prende il posto di Cheu

L’FC Rieti, a seguito delle dimissioni di mister Ricardo Chéu e il suo vice Nuno Barbosa, ai quali la società augura le migliori fortune per il futuro, ringraziandoli per la professionalità dimostrata in questi mesi, è lieta di comunicare che, in data odierna, è stata affidata la direzione tecnica della prima squadra a mister Ezio Capuano; con lui assume l’incarico di vice-allenatore Giuseppe Padovano e di collaboratore Domenico De Simone.

Si informa altresì la stampa che il mister e il suo staff verranno presentati domani 9 Gennaio 2018, alle ore 18,00, presso la Sala Stampa dello Stadio Centro d’Italia “Manlio Scopigno”.