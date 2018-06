UFFICIALE: Rieti, il presidente Curci cede l'85% del club

Diventa ufficiale il cambio di proprietà in casa Rieti. Il club laziale, con un comunicato, ha certificato il passaggio dell'85% delle quote da parte del presidente uscente Riccardo Curci, alla nuova proprietà, una holding europea.

“Oggi è un giorno storico per me e per il Rieti calcio – il commento di Curci – sono pienamente soddisfatto per come è andata questa lunga e non facile trattativa. Da oggi inizierà un nuovo percorso al quale auguro tutto il meglio possibile”.

Gianluca Marini, manager sportivo, rappresentante dei nuovi investitori, ha dichiarato: “Ringrazio il Presidente Curci per la fiducia, spero resti al nostro fianco il più a lungo possibile. Sin dalla prima volta che siamo venuti a Rieti abbiamo immediatamente apprezzato la bellezza della città unita alla grande passione verso la squadra amarantoceleste. Possiamo promettere che Il nostro impegno sarà costante. Da tempo con il nostro staff stiamo lavorando giorno e notte per poter costruire un progetto solido ed ambizioso nel tempo pronto a dare soddisfazioni ai tifosi ed alla cittadinanza tutta così come fatto nell’ultima stagione. Da oggi pomeriggio è iniziato un nuovo corso che sarà certamente pieno di lavoro e professionalità verso un solo obiettivo il meglio possibile per l’Fc Rieti calcio 1936. Contiamo sull’appoggio e sulla vicinanza dei nostri indispensabili tifosi che speriamo di avere sempre al nostro fianco in casa così come in trasferta".