UFFICIALE: Rieti, Italdisel cede le quote. In arrivo una nuova proprietà

© foto di Federico Gaetano

Il Football Club Rieti srl, legalmente rappresentato dall’amministratore unico sig. Troise Giuseppe comunica che:

In data odierna, presso lo studio notarile Cante in Napoli, la società Italdiesel S.R.L. Ha sottoscritto a favore dello stesso amministratore una procura irrevocabile a cedere tutte le proprie quote a terzi.

Il sig. Troise Giuseppe, in funzione del mandato ricevuto e, oltretutto, garantito dall’ingresso in società di nuovi imprenditori, i quali hanno dato la loro adesione a far parte del progetto Rieti calcio, ha iniziato nella data di oggi ad inviare i primi pagamenti ad i propri tesserati.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nuova struttura societaria che, a sua volta, nel momento del proprio insediamento farà visita alla competente lega pro, nella persona del suo presidente Francesco Ghirelli ed alla Co.Vi.So.C., per dare garanzie di serietà e di solidità economica.

Il sign. Troise Giuseppe, anche a nome dei futuri dirigenti, fa pervenire a tutti i propri calciatori ed allo staff tecnico i più sinceri complimenti, per quanto stanno dimostrando, prima come uomini e poi come professionisti.

In conclusione, affermando che da oggi parte ufficialmente un nuovo percorso societario, si lavorerà tutti assieme, intensamente, per far uscire in maniera rapida il F.C. Rieti S.R.L. Dalle problematiche che hanno caratterizzato l’ultimo mese e che hanno tenuto banco negativamente a livello mediatico, dove l’unica luce e’ stata rappresentata dagli eccellenti risultati sportivi della squadra.

L’amministratore unico

Troise Giuseppe