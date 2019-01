© foto di Federico Gaetano

Doppia rescissione in casa Rieti. La società laziale comunica che sono state siglate le rescissioni consensuali con i calciatori Giovanni Kean Dosse e Simone Di Domenicantonio. Per l’attaccante classe 1993, 354 minuti con la casacca amarantoceleste, mentre per l’esterno classe 1997 6 apparizioni totali, tra campionato e coppa, e 1 assist in questi 6 mesi.