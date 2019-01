UFFICIALE: Rieti, Riccardo Curci acquisisce il 100% delle quote

© foto di Federico Gaetano

La FC Rieti srl comunica che in data odierna, presso lo studio del notaio Paolo Gianfelice in Rieti, Riccardo Curci, assistito dall’avvocato Igino Cacace, ha provveduto ad acquisire le quote societarie detenute dal signor Manthos Poulinakis, rappresentato dal procuratore speciale ed assistito dall’avvocato Francesca De Nicola. Alla data odierna pertanto il signor Riccardo Curci risulta essere socio unico e proprietario del 100% delle quote societarie. Si precisa altresì che quanto oggi ratificato è frutto di quanto stabilito in sede di preliminare sottoscritto tra le parti a metà dicembre 2018.