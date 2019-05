UFFICIALE: Rieti, risoluzione consensuale per il difensore Costa

© foto di Matteo Ferri

Il Football Club Rieti comunica che, in data 15 maggio 2019, si è provveduto alla firma della risoluzione consensuale con il calciatore Sandro Costa. Per il difensore portoghese, classe 1995, nessuna apparizione ufficiale con la casacca amarantoceleste a causa dell’infortunio al crociato sinistro, subito nel ritiro estivo, che lo ha tenuto out per tutta la stagione.