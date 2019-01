UFFICIALE: Rieti, torna il difensore Scardala

© foto di Federico Gaetano

Stefano Scardala, difensore centrale classe ’81, è tornato al Rieti. Già protagonista del ritorno della formazione amarantoceleste in Serie C, ha firmato con il club laziale come riportato dagli organi ufficiali del club. Per lui 452 presenze tra Lega Pro e Serie D, indosserà la maglia numero 3.