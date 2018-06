UFFICIALE: Rimini, arriva l'esterno Buscè dall'Aquila

Fonte: http://www.riminifc.it

© foto di Angelo Palmas

Il Rimini F. C. rende noto di aver raggiunto l’accordo, per la stagione sportiva 2018-19, con l’esterno difensivo Luigi Buscè. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli il giocatore, classe ’98, nella scorsa stagione ha militato in Serie D nell’Aquila collezionando 27 presenze e 3 reti. Nel campionato 2016-17, cominciato nel Castelvetro, il passaggio al Poggibonsi dove è sceso in campo in 14 occasioni.