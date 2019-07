© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Doppia ufficialità che arriva dal Rimini. Il club romagnolo fa sapere che Isnik Alimi, classe ’94, sarà ancora un giocatore biancorosso. Il centrocampista ha prolungato il proprio rapporto con il Rimini in prestito dall’Atalanta per una stagione, con opzione di rinnovo biennale. E' stato inoltre raggiunto l’accordo, con l’Hellas Verona, per il passaggio in biancorosso del centrocampista classe ’98 Vincenzo Silvestro.

