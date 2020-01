© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Rimini F. C. comunica di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso di Roberto Codromaz, difensore classe ’95. Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, nel campionato 2014-15 ha debuttato in serie C nella Feralpisalò, formazione nella quale ha giocato 3 campionati collezionando complessive 23 presenze e 1 rete. Nelle ultime due stagioni e mezza ha militato nella Triestina, sempre in categoria, mettendo a referto 52 gettoni di presenza e 1 gol. A Roberto, che arriva dalla società alabardata in prestito sino al 30 giugno prossimo e che ha scelto il numero 25, un grande benvenuto a Rimini.