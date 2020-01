© foto di Angelo Palmas

Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso di Simone Barone, portiere classe ’99. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, società dalla quale arriva con la formula del prestito sino al 30 giugno prossimo, nella stagione 2017-18 ha indossato la casacca dell’Ercolanese in Serie D con la quale ha collezionato 4 gettoni di presenza. Dopo aver fatto ritorno nella Primavera della società ligure, nello scorso campionato, in questa stagione ha fatto parte della prima squadra della formazione bianconera partecipante al campionato cadetto. A Simone un grande benvenuto in maglia biancorossa.